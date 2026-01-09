Massive Entertainment beskriver The Division 3 som et "monster"

HQ

Massive Entertainment Massive Entertainment har vært gjennom en periode med middels suksess i det siste, da både Star Wars Outlaws og Avatar: Frontiers of Pandora viste seg å være gode nok, men aldri ble noe av det ypperste da de ble lansert på PC og konsoller. Disse kom også etter The Division 2, et spill som kanskje ikke hadde samme innvirkning som The Division 1 da det kom og møtte skjebnen til å ha støtte etter lanseringen kuttet tidlig til fansens forferdelse. Heldigvis innså Ubisoft og Massive at de hadde tatt feil og begynte å utvide spillet igjen nylig.

I fremtiden vil The Division 2 gi plass til The Division 3, et spill som for tiden er i produksjon på Massive. Vi har ikke så mye å gå på om dette spillet ennå, men under det nylige New Game Plus utstillingsvinduet så kreativ direktør Julian Gerighty ut til å dele litt nyheter.

Massive -utvikleren gjorde det klart at håpet er stort for The Division 3 i studioet, og gikk så langt som å merke seg at det vil ha en gigantisk innvirkning og forme seg til å bli en behemoth.

"The Division 3 er i produksjon, ikke sant? Dette er ingen hemmelighet; det er blitt annonsert. Det ser ut til å bli et monster. Innenfor disse veggene hos Massive jobber vi ekstremt hardt med noe som jeg tror vil ha like stor innvirkning som Division 1 hadde."

Det er uklart når The Division 3 kommer, men kanskje er opptredenen på denne showcasen et tegn på at Ubisoft forbereder seg på å vise mer fra spillet i løpet av 2026 for å forberede seg på en stadig nærmere lansering?