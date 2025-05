Massive Entertainment om fremtiden til The Division 2: "Vi fortsetter så lenge folk vil at vi skal fortsette"

HQ

The Division 2 Battle for Brooklyn ble nettopp utvidet med Battle for Brooklyn DLC, et nytt kapittel for spillet som utgjør en del av det syvende året med innhold, og også en tilbakevending til formen for en live-service-oppfølger som en gang så ut til å være et ferdig og innpakket produkt. Den nye utvidelsen legger til en hel rekke nytt innhold, det være seg flere områder å utforske, fiender å kjempe mot, tyvegods å skaffe seg og mer, men den fungerer også som en forpliktelse til spillets fremtid også.

Så betyr Battle for Brooklyn at The Division 2 er her for å bli en stund til? Jeg stilte det spørsmålet til kreativ direktør Yannick Bancherau under et intervju på MCM Comic Con London, der han fortalte meg følgende :

"Jeg tror vi har en lys fremtid foran oss. Jeg mener, det faktum at vi lager en DLC nå i det syvende året av spillet, tror jeg er et budskap. Det er en forpliktelse til hvor mye vi tror på hvor langt dette spillet kan fortsette å gå. Vi har et helt år med innhold etter det, år sju, noe som er utrolig og sprøtt når du tenker på det, år sju av The Division 2. Men, du vet, spillet blomstrer. Spillet vokser. Så vi fortsetter så lenge folk vil at vi skal fortsette. Så jeg håper på flere år med innhold etter det."

Sørg for å få med deg hele det tekstede og lokaliserte intervjuet nedenfor, der vi også snakker om å støtte et langvarig live-service-spill i 2025, de nye tilleggene til The Division 2 i Battle for Brooklyn, og til og med om det vil komme en Nintendo Switch 2 -versjon av spillet.