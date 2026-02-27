The Division skal feire 10 år med nyhetsfylt stream

HQ

Det er snart på tide for Ubisoft å feire at det er ti år siden The Division kom, og neste uke arrangerer Massive Entertainment en stor jubileumsstream for å sette søkelyset på denne viktige milepælen.

Dette vil være noe du kanskje vil sjekke ut hvis du fremdeles er en ivrig spiller og fan av serien, ettersom det er bekreftet at denne strømmen vil være stedet der utvikleren deler nye oppdateringer om år 8 av The Division 2, mens du også deler ut nyheter om The Division: Resurgence også.

Kunngjøringsinnlegget forklarer at dette også vil fokusere på den planlagte fire uker lange jubileumssesongen for The Division 2, som vil tilby eksklusive og tidsbegrensede gjenstander og funksjoner.

"Teamet vil også ta deg gjennom veien videre for The Division 2, med en titt på de kommende Year 8-planene, en oppdatering om Survivors og en overraskelse eller to.

"Til slutt vil The Division Resurgence-teamet dele noen ferske spillopplevelser og store nyheter, samt detaljer om hvordan du kan sikre deg noen eksklusive belønninger."

Starttidspunktet for arrangementet er satt til 17:00 GMT/18:00 CET den 3. mars, og hvis du følger med i flere timer, kan du sikre deg en rekke gjenstander du kan bruke i spillet, med den nødvendige tiden og belønningene som er uthevet nedenfor.