Massive protester mot Zelenskij i Ukraina etter en lov som svekker antikorrupsjonsbyråene

For første gang siden den russiske invasjonen i Ukraina startet for mer enn tre år siden, har det blitt avholdt masseprotester mot president Volodymyr Zelenskij, etter at Ukrainas parlament godkjente et lovforslag som gir riksadvokaten full kontroll over det nasjonale antikorrupsjonsbyrået (NABU) og det spesialiserte antikorrupsjonsadvokatembetet (SAPO), to antikorrupsjonsbyråer.

Resultatet av denne loven, som ble raskt godkjent på tirsdag takket være Zelenskijs absolutte flertall, vil redusere myndigheten til de to organene og gi større kontroll til regjeringen, noe som vil skyve drømmen om å bli medlem av EU fra seg. EU har sagt at Ukraina må iverksette kraftige tiltak mot korrupsjon, og denne loven, som gir mer kontroll til regjeringen (påtalemyndigheten utnevnes av presidenten), undergraver tidligere innsats.

Derfor samlet hundrevis av mennesker seg i Kiev, Lviv, Dnipro og Odesa på tirsdag for å protestere. NABU og SAPO, som ble opprettet etter Euromaidan-revolusjonen og Verdighetsrevolusjonen i 2014 nettopp for å bekjempe korrupsjon i Ukrainas regjering, vil være ubrukelige nå, mener demonstrantene. En av dem bar en plakat med teksten "Vi valgte Europa, ikke autokrati".

I den daglige TV-meldingen tirsdag kveld sa Zelenskij at loven ble laget for å rense de to byråene for "russisk innflytelse", og forsikret at begge byråene fortsatt ville fungere. Mandag arresterte ukrainske myndigheter to av de ansatte i de to byråene, mistenkt for å arbeide for russiske spesialtjenester.