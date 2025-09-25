Massivt droneangrep forstyrrer fem danske flyplasser i kjølvannet av nedstengningen av København Myndighetene vurderer sikkerhetshensyn etter at hendelsene sprer seg over hele Jylland.

HQ For bare et par dager siden fikk vi nyheten om at Københavns lufthavn stengte ned etter at "store droner fløy i området". Litt senere fikk vi også nyheten om at Oslo lufthavn innstilte flyvninger etter å ha oppdaget droneaktivitet. Nå har uidentifiserte droner tvunget til midlertidig stenging av flere flyplasser i Vest-Danmark, inkludert de store knutepunktene i Aalborg og Billund, etter å ha blitt observert svevende i restriksjonssoner i løpet av natten. Flere observasjoner ble rapportert i nærheten av Esbjerg, Sonderborg og Skrydstrup, flybasen der danske jagerfly holder til. Hendelsen fulgte en lignende forstyrrelse i København tidligere i uken, som myndighetene betegnet som det hittil mest alvorlige "angrepet" på landets kritiske infrastruktur. Danske ministre skal ta opp situasjonen på et pressemøte, samtidig som det spekuleres i mulige koblinger til større europeiske droneangrep. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go! Aalborg lufthavn // Shutterstock