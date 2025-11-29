Massivt russisk angrep på Ukraina over natten dreper tre og etterlater hundretusener uten strøm

HQ

Et storstilt russisk angrep på Ukraina i natt drepte tre mennesker og såret nesten 30, sa myndighetene lørdag, og slo ut strømmen til mer enn 600 000 husholdninger da Moskva intensiverte angrepene på landets energiinfrastruktur.

Ukrainas utenriksminister, Andrii Sybiha, sa at Russland fortsatte sin "krigsplan", selv om diskusjonene om konkurrerende fredsforslag dominerer den diplomatiske innsatsen. Innbyggerne i Kiev våknet opp til knuste vinduer, vrakrester og omfattende strømbrudd etter en natt med eksplosjoner som i stor grad var rettet mot hovedstaden.

President Volodymyr Zelenskij sa at Russland avfyrte rundt 36 missiler og nesten 600 droner i angrepet. Kraftige angrep på Ukrainas strømnett har blitt rutine siden 2022, men den siste bølgen har ført til alvorlig strømmangel i byene, der husholdningene i Kiev noen ganger bare har fått strøm i åtte timer på de verste strømbruddsdagene.