Master Chief introduserer Windows 11 i ny reklame

Master Chief har lenge vært Xbox' maskot, og Microsoft har utnyttet dette og Halos popularitet på forskjellige måter, for eksempel ved å la Cortana være navnet på selskapets virtuelle assistent. Et nytt tegn på hvor viktig Master Chief er for Microsoft i dag, er det faktum at han får æren av å presentere operativsystemet Windows 11 i en ny reklame.

Hovedformålet med videoen er å vise frem noen av de nye funksjonene som følger med Windows 11, som inkluderer mange spillrelaterte ting som auto-HDR, en helt ny Microsoft Store og raskere lasting med Direct Storage. Det er også ting som en fullstendig oppdatert Start-meny, bedre støtte for Android-apper og innebygd Microsoft Teams.

Sjekk ut Master Chief nedenfor når han introduserer startskjermen i Windows 11 på en måte som virkelig føles passende for karakteren. Master Chiefs neste eventyr er Halo Infinite som lanseres den 8. desember på PC og Xbox. Siden Windows 11 slippes den 5. oktober vil du kunne prøve alle disse nye funksjonene i det etterlengtede actioneventyret.