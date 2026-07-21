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Master Chief tar ledelsen på Game Pass i andre halvdel av juli

Abonnenter kan også se frem til det splitter nye action-RPG-spillet Beast of Reincarnation fra Pokémon-utvikleren Game Freak.

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Vi er mer enn halvveis gjennom juli og nærmer oss den siste ordentlige sommermåneden. Som vanlig er Microsoft klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til etter halvveis i måneden, og denne gangen leverer de et svært imponerende utvalg av kvalitetstitler, med en viss Master Chief som hovedattraksjon, men det er mye mer som er verdt å sjekke ut, for eksempel det nye eventyret fra Pokémon-utvikleren Game Freak. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium):

Kommer til Game Pass



  • The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 21. juli

  • Shift at Midnight (Sky, Xbox Series S/X og PC) – 22. juli*

  • Hell is Us (Sky, Xbox Series S/X og PC) – 23. juli*

  • Halo: Campaign Evolved (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) – 28. juli*

  • Mistfall Hunter (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 30. juli*

  • Corsair Cove (PC) – 31. juli*

  • Heretic + Hexen (Sky, Xbox, håndholdt og PC) – 4. august**

  • Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 4. august*

Som vanlig er det også gratis fordeler for alle abonnenter, og blant månedens tilbud finner du ekstra innhold til « Zenless Zone Zero. Gå til Xbox Wire for å lese mer om hva som er inkludert.

Master Chief tar ledelsen på Game Pass i andre halvdel av juli

Dessverre er det også noen titler som forsvinner fra tjenesten. Disse fjernes 31. juli, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da, hvis du ønsker å beholde noen av dem :

Forsvinner 31. juli



  • Back to the Dawn (Sky, Xbox og PC)

  • Celeste (Sky, Xbox og PC)

  • Crusader Kings III (Sky, Xbox og PC)

  • Mount & Blade II: Bannerlord (Sky, Xbox og PC)

  • My Friendly Neighborhood (Sky, Xbox og PC)

  • Rain World (Sky, Xbox og PC)

  • Sniper Elite: Resistance (Sky, Xbox og PC)

  • Whiskerwood (PC)



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