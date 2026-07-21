Master Chief tar ledelsen på Game Pass i andre halvdel av juli

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Vi er mer enn halvveis gjennom juli og nærmer oss den siste ordentlige sommermåneden. Som vanlig er Microsoft klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til etter halvveis i måneden, og denne gangen leverer de et svært imponerende utvalg av kvalitetstitler, med en viss Master Chief som hovedattraksjon, men det er mye mer som er verdt å sjekke ut, for eksempel det nye eventyret fra Pokémon-utvikleren Game Freak. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelige på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium):

Kommer til Game Pass



The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 21. juli



Shift at Midnight (Sky, Xbox Series S/X og PC) – 22. juli*



Hell is Us (Sky, Xbox Series S/X og PC) – 23. juli*



Halo: Campaign Evolved (Cloud, Xbox, håndholdt og PC) – 28. juli*



Mistfall Hunter (Cloud, Xbox Series S/X og PC) – 30. juli*



Corsair Cove (PC) – 31. juli*



Heretic + Hexen (Sky, Xbox, håndholdt og PC) – 4. august**



Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) – 4. august*



Som vanlig er det også gratis fordeler for alle abonnenter, og blant månedens tilbud finner du ekstra innhold til « Zenless Zone Zero. Gå til Xbox Wire for å lese mer om hva som er inkludert.

Dessverre er det også noen titler som forsvinner fra tjenesten. Disse fjernes 31. juli, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da, hvis du ønsker å beholde noen av dem :

Forsvinner 31. juli