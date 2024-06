Master & Dynamic MW75

HQ

Trådløse hodetelefoner fortsetter å bli produsert i et nesten uhørt tempo, spesielt i det støyreduserende segmentet, der konkurransen i dag er intet mindre enn oppsiktsvekkende. Derfor er det desto mer interessant når en ekte perle dumper ned i fanget ditt, og ja, det er Master & Dynamic vi snakker om, nok en gang med et par nye hodetelefoner designet for både audiofile og teknologientusiaster. En liten, bærbar teknologisk triumf som ikke bare byr på en førsteklasses lydopplevelse, men også en nesten uovertruffen komfort og funksjonalitet.

Så hva er det som gjør MW75 så eksepsjonelt fantastisk og får den til å skille seg ut i mengden av andre tilsvarende lydprodukter? For å komme til saken - den balanserte lydprofilen, som ikke bare er fyldig i mellomtonen, men som også byr på en rett og slett skandaløst krystallklar diskant og resonant bass. Kort sagt, dette er et par hodetelefoner som er designet for å akseptere og utmerke seg med alle former for musikk, uansett hva du velger å kaste på dem. De 40 mm store dynamiske elementene, som er laget av beryllium, har en grusom presisjon og lav forvrengning, noe som resulterer i et usedvanlig rikt og detaljert lydbilde.

MW75 tilbys i flere forskjellige fargekombinasjoner.

I tillegg er den aktive støydempingen i MW75 det jeg for øyeblikket vil si er i det øvre, om ikke klasseledende segmentet i denne prisklassen. Lydisolasjonen med aktiveringsfunksjonen er nesten fullstendig, og selv de mest utfordrende støyende omgivelsene takler hodetelefonene uten antydning til problemer, alt takket være det Master & Dynamic kaller avansert hybridteknologi som bruker kompleks programvare og et helt arsenal av mikrofoner for å analysere omgivelsene dine.

Dette er en annonse:

Designmessig er MW75 en fantastisk videreutvikling av den forrige modellen, med en karakteristisk, elegant og utrolig ergonomisk passform. Hodetelefonene er laget av førsteklasses materialer, inkludert lær og anodisert aluminium, noe som gir dem en luksuriøs følelse og robust holdbarhet. Øreputene er dekket av mykt minneskum som former seg etter brukerens ører, noe som sikrer langvarig komfort selv under de lengste lytteøktene. Den justerbare hodebøylen er også sammenleggbar, noe som gjør hodetelefonene praktiske å ta med seg, og på toppen av det hele veier de bare 295 gram. Noe som bidrar til en uovertruffen følelse av luftig komfort, uten at det går på bekostning av byggekvaliteten.

Godt gjennomtenkt og stilig.

Når det gjelder batterilevetid, kan MW75 skilte med hele 28 timer med ANC slått på, og nesten 40 timer uten, og hurtigladingen gir tre timers batterilevetid med bare 15 minutters lading, en betryggende forsikring. Tilkoblingsmulighetene er også omfattende og pålitelige, med både Bluetooth 5.1 og en 3,5 mm kabel. Du kan også koble hodetelefonene til to enheter samtidig, noe som gjør dem ideelle for deg som veksler mellom datamaskin og mobiltelefon, for eksempel.

For å kontrollere hodetelefonene har du en rekke alternativer. På den ene siden er MW75 utstyrt med berøringskontroller på koppene, noe som gjør det både intuitivt og responsivt å enkelt justere volumet, bytte sang eller svare på innkommende anrop. Men du har også dedikerte knapper på kappene (gudskjelov), samt en overraskende nyttig dedikert app som ikke bare håndterer fastvareoppdateringer, men som også lar deg tilpasse lyden ytterligere gjennom ulike EQ-innstillinger.

Dette er en annonse:

Både knapper og berøringskontroller, valget er ditt.

Men 600 dollar er tross alt en betydelig sum for et par hodetelefoner. Men for den investeringen får du også en av de mest vellydende, komfortable og gjennomtenkte hodetelefonene i denne prisklassen, for MW75 overstråler de fleste konkurrentene og løper i sirkler rundt de langt dyrere AirPods Max. For med sin enestående lydkvalitet, utsøkt effektive støydemping, førsteklasses komfort og et helt arsenal av smarte funksjoner byr Master & Dynamic MW75 på en lydopplevelse nesten uten sidestykke.