Master of Magic Classic er gratis på GOG

For mange strategirever som vokste opp på 1990-tallet, er nok Master of Magic kjent. Det er, sammen med Civilization og Master of Orion, et av de mest berømte spillene i 4X-sjangeren. Det inspirerte også mange utviklere. Du kan nå laste ned tittelen gratis i en begrenset periode for å feire seriens 28-årsjubileum og gjenoppliving. Du må opprette en konto på GOG for å utnytte tilbudet. Opprinnelig publiserte Micropose og Simtex originalen i 1994. Nylig ble merket kjøpt opp av Slitherine som publiserer en remake av denne klassikeren 13. desember i år.