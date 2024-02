Masters of the Air er den mest sette premieren på Apple TV+.

HQ

Steven Spielberg og Tom Hanks' siste skildring av andre verdenskrig Masters of the Air var etterlengtet, og i likhet med forgjengerne Band of Brothers og The Pacific har den også blitt nærmest unisont hyllet. Et bevis på dette er at den nå er den mest sette premieren noensinne på Apple TV+.

I løpet av premierehelgen ble strømmetjenestens tidligere rekord slått, som var andre sesong av Ted Lasso. Apple er som alltid litt hemmelighetsfulle på dette området og oppgir ikke eksakte seertall. Teknologigiganten kunngjorde imidlertid at i løpet av de første sju dagene etter premieren på Masters of the Air økte antall seere med 65 % totalt sett, og antall abonnenter økte med tosifrede prosenttall i mer enn 100 land.

