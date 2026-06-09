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Selv om det nylig har vært noen få utforskninger av Eternias verden, særlig i form av Kevin Smiths animerte Netflix-serie, er det rimelig å si at He-Man og resten av den ganske uvanlige gjengen ikke akkurat har klart å finne et stort publikum blant moderne seere. Selv om He-Man og « Masters of the Universe »-franchisen var enormt populære på 80- og 90-tallet, kan man ikke akkurat si det samme om dagens unge publikum, der selv for noen på min egen alder, i slutten av 20-årene, er dette et univers som kanskje er mest kjent for sine meme-maler. Poenget er at, i motsetning til Transformers, Marvel og til og med Teenage Mutant Ninja Turtles, er « Masters of the Universe » mer et produkt av fortiden, noe i likhet med G.I. Joe.

Men dette har ikke hindret Amazon MGM Studios i å investere en god del penger i en live-action-filmatisering av denne verdenen, det siste forsøket på å blåse liv i Eternia, en film der Nicholas Galitzine spiller hovedrollen som prins Adam/He-Man, en rolle som tidligere ble portrettert i live-action av Dolph Lundgren. Selv om « Masters of the Universe » kanskje ikke er det kjente navnet det en gang var, er jeg glad for at denne filmen finnes, for som fan av denne verdenen er den stort sett akkurat det man kunne håpe på fra en moderne live-action-filmatisering.

For det første snakker vi om bombastisk action, over-the-top karakterer, fantastiske omgivelser og en quirky og litt merkelig handling som helt klart vet at den er litt rar. Denne serien har alltid vært særegen, og hvis regissør Travis Knight (kjent for Bumblebee fra nylig) hadde tonet det ned for denne filmen, ville den føltes hul og uekte, og det er derfor det er en glede at den er klossete og tåpelig, virkelig autentisk Masters of the Universe.

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Uansett er handlingen stort sett slik man kunne forvente. Kort fortalt vil Skeletor ha kraften fra Grayskull for seg selv for å sikre sitt herredømme over Eternia, og det er opp til He-Man og resten av hans edle helter å redde dagen. Det er noen få følelsesmessige familieutfordringer spredt innimellom, en del av denne filmen utspiller seg på Jorden av en grunn som gir mening, og det er også en slags oppvekstfortelling der vi får se prins Adam virkelig lære om sin plass i det store universet. I bunn og grunn vil enhver He-Man-fan være altfor kjent med den typen historie denne filmen serverer, men det er ikke noe dårlig, for ærlig talt, det fungerer.

Fortellingen fungerer som et effektivt rammeverk for den minneverdige actionen og karakterutviklingen, og Galitzine viser seg å være overbevisende både som prins Adam og He-Man. Det er litt latterlig hvordan filmskaperne prøver å overbevise deg om at Galitzine ikke er utrolig muskuløs som prins Adam ved å la ham gå i løsere klær, før He-Man dukker opp og skuespilleren viser frem sin veltrente kropp. Men filmen er så tåpelig at det går greit å bare akseptere at dette er tilfelle og gå videre. På samme måte imponerer Idris Elba som Man-at-Arms, Camila Mendes gir det absolutt minimale som Teela, Alison Brie går for det teatralske som Evil-Lyn, resten av birollene ser ut til å nyte filmens sprø natur som de andre mindre heltene og skurkene, og så er det Jared Leto som Skeletor. Vanligvis i en film med Leto i en nøkkelrolle, er det her vi klager over hvorfor skuespilleren ble valgt til rollen, men Leto trives virkelig som Skeletor, og leverer en av sine beste prestasjoner til dags dato, og til slutt en minneverdig, morsom og ganske grusom skurk som mange uten tvil vil være glade for å se komme tilbake senere.

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Og alt dette er kombinert med effektivt utnyttet dialog fylt med bathos, elegant og jevn action, beundringsverdige scenografier som for min smak lener seg litt for mye på digitale effekter, og en sammenhengende, om enn enkel handling. Poenget er at « Masters of the Universe » ikke vil blåse deg av banen og ikke er spesielt bemerkelsesverdig, men den er veldig morsom, føles ikke som om den går for mye i gamle spor, og de fleste av de involverte så ut til å ha hatt det veldig gøy med å lage denne filmen, noe som merkes. Det er en trygg og underholdende sci-fi-fantasy-actionfilm som passer for pappaer, kan man si, et veritabelt «Guardians of the Galaxy»-prosjekt, og det er stort sett akkurat det man kunne ha ønsket seg fra en 2026-filmatisering av « Masters of the Universe ».

Likevel, hvis jeg skulle være hyperkritisk, ville jeg hevde at den kunne trengt mer farge noen steder, særlig i kostymedesignet der det føles som om karakterene har blitt «Marvel Cinematic Universe-ifisert», i den forstand at den opprinnelige personligheten til disse eksentriske karakterene mangler en smule. He-Man er helt på plass, det samme er Skeletor, men Fisto, Ram Man, til og med Man-at-Arms - alle disse kostymene føles som om de prøver å være realistiske og nekter å gi seg hen til den sprø naturen til, for eksempel, Trap Jaws absurde design. Jeg vil at alt som har med « Masters of the Universe » å gjøre skal virke som om det kommer fra hodet til en 11-åring, og noen eksempler i denne filmen klarer ikke helt å oppnå det.

Men for det meste er det Knight og resten av de kreative har satt sammen med denne filmen rett og slett moro. Den er kanskje litt for lang og kunne hatt godt av å være 20-30 minutter kortere, og jeg er usikker på om den vil oppnå det den må for at flere prosjekter skal få grønt lys, men hvis du i det minste litt liker Eternias verden, vil du ha det kjempegøy med denne filmen, da den ærlig talt er et solidt, lett og godt stykke underholdning.