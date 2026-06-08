Masters of the Universe får en flat kinopremiere, mens Obsession og Backrooms skyter over 200 millioner dollar

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Velkommen tilbake Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Til tross for positiv omtale, ser det ut til at det er vanskelig å få folk til å strømme til en stilig fantasy-actionfilm basert på en IP som ikke har blitt filmatisert på flere tiår. Masters of the Universe beviste det da den debuterte med 54,3 millioner dollar på det globale billettkontoret (via Box Office Mojo).

50 millioner dollar er mye penger, men problemet er at studioet brukte mye mer på den, ettersom Masters of the Universe hadde et budsjett på rundt 170 millioner dollar. Det betyr at Masters of the Universe virkelig må holde bakken hvis den vil være i det grønne fra billettkontorets ytelse. I så fall kan det være lurt å ta leksjoner fra Curry Barkers Obsession, som i sin siste uke på billettkontoret fortsatte å rake inn millioner av dollar og overgikk 200 millioner dollar globalt. Med et budsjett på 750 000 dollar er det sannsynlig at den ender opp som en av de mest lønnsomme filmene gjennom tidene.

A24s Backrooms krysset også terskelen på 200 millioner dollar i løpet av helgen, noe som offisielt gjør den til A24s best presterende film gjennom tidene. Andre steder i skrekk- eller skrekktilstøtende rom ser vi også Scary Movie 6 gjør det bra på sin debut, og raker inn mer enn 100 millioner dollar globalt.

Ballen for Backrooms og Obsession må ta slutt på et tidspunkt, men det føles som om det viser oss tydelig hvordan en films budsjett kan være så stort som den vil, men det betyr ikke at det er garantert å trekke inn et publikum.