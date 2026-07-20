Masters of the Universe kommer på Prime Video denne uken

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Kanskje er det produksjonsgigantenes feil at de har skapt en forventning om at seerne bare må vente seks uker før en stor kinofilm blir tilgjengelig på en strømmetjeneste som en del av det vanlige betalte abonnementet, men uansett hva som ligger bak denne situasjonen, vil Prime Video-premieren av « Masters of the Universe trolig være første gang mange får sett filmen.

Vi sier dette fordi « Masters of the Universe avsluttet sin kinokarriere med så lite som 113 millioner dollar på kontoen, noe som er en skuffende prestasjon sammenlignet med «The Sheep Detectives», «The Drama», «GOAT», «Wuthering Heights», «Backrooms», «Obsession» og flere andre filmer som var langt billigere å lage (og hvorav mange er uavhengige). Riktignok har ikke «Supergirl» og «Mortal Kombat II», to andre store actionepos, klart seg mye bedre, så kanskje det er noe å hente ut av disse tallene...

Likevel, hvis « Masters of the Universe vekket interessen din litt, vil du kanskje bli glad for å høre at du snart kan se filmen via Prime Video, ettersom det er avslørt at strømmepremieren for filmen er om to dager. Allerede 22. juli kan du se filmen gjennom Prime Video-abonnementet ditt, og hvis du lurer på om du bør se den eller ikke, kan du lese vår dedikerte anmeldelse av filmen her.