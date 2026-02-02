Masters of the Universe leketøysamlingen avslørt

HQ

Masters of the Universe Det hele startet som en tegnefilmserie sammen med en samling actionfigurer, som kanskje mer enn noen annen definerte begrepet actionfigurer. De produseres fortsatt i dag, både i nyutgivelser og i mer forseggjorte utgaver for samlere.

Den kommende filmen Masters of the Universe må naturligvis også ha sitt eget sett med actionfigurer, og disse er nå avduket. Ved første øyekast minner de veldig om figurene i originalserien, men med mer detaljerte og tydelige trekk fra skuespillerne som portretterer karakterene. De er også artikulert på flere steder, noe som gjør dem ekstremt bevegelige.

Du kan sjekke ut detaljerte bilder av alle karakterene som presenteres i Bluesky-innlegget nedenfor.