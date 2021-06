Masters of the Universe: Revelation ser lovende ut

Senere i dag, klokken 18, kan vi se frem mot Netflix Geeked Week, et streamet event som skal vise frem kommende filmer og serier som er av interesse for gamere. Dette inkluderer sesong 2 av The Witcher, men også Resident Evil-serien og masse mer.

En serie som nesten garantert dukker opp under Netflix Geeked Week er Masters of the Universe: Revelation, og den har nå fått sin første teasertrailer. Og den skuffer ikke.

Masters of the Universe: Revelation produseres av Kevin Smith og har stemmeskuespillere som garantert vil tilfredsstille fansen:



Mark Hamill as Skeletor



Lena Headey as Evil-Lyn



Kevin Conroy as Mer-Man



Chris Wood as He-Man



Sarah Michelle Gellar as Teela



Liam Cunningham as Man-At-Arms



Alicia Silverstone as Queen Marlena



Justin Long as Roboto



Stephen Root as Cringer



Masters of the Universe: Revelation har premiere på Netflix den 23. juli med fem episoder, og flere kommer senere i år. Sjekk ut teasertraileren nedenfor.