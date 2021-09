HQ

Har du kraften? Vil du ha kraften? Masters of the Universe: The Board Game er nå på Kickstarter for den som vil spytte inn penger for dette monstrøse og fantastiske spillet som hår i originalseriens fotspor og byr på en kooperativ opplevelse der man slåss om makten over Eternia.

For de det skulle friste er det bare å hoppe inn på Kickstarter og åpne lommeboken.