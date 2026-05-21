Masters of the Universe vist i en siste trailer før premieren

HQ

Det ser ut til at mediene som allerede har anmeldt Masters of the Universe generelt er svært fornøyde med He-Man og hans venners nye eventyr på planeten Eternia. Amazon MGM Studios virker likevel ikke helt overbevist om at budskapet om filmens fortreffelighet har nådd frem, så de har nå sluppet det de kaller en Official Final Trailer.

Du kan sjekke den ut nedenfor, og denne gangen har de tatt ut alle stopp. Vi får møte tonnevis av ikoniske karakterer, høre på musikken og se Jared Leto som He-Man - og for alle som vokste opp med He-Man på 80-tallet, ser det virkelig ut som en drøm som går i oppfyllelse der alt er akkurat slik vi husker det.

5. juni er premieredagen, så ikke gå glipp av det.