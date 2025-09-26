Det starter mildt sagt litt usikkert. Det er tydelig at Netflix-produsentene jaktet på en bestemt vinkling i pilotepisoden, og at den ble filmet separat, løsrevet fra resten av de fem episodene som utgjør sesong én av den nylig utgitte dokumentarserien Matchroom: The Greatest Showmen. Årsaken til dette er et endeløst mas om hvordan den pensjonerte 77-åringen Barry Hearn ønsker å se hva sønnen Eddie er i stand til før han overlater ansvaret til ham, ansvaret for et av verdens største sportspromotorselskaper: Matchroom Promotions.

HQ

For alle som elsker boksing, er denne dokumentarserien et absolutt must-see.

Alle vi som har fulgt boksesporten, spesielt de siste fire årene, vet godt at Barry har overlatt stafettpinnen til sin sønn. Han har de siste årene gått fra seier til seier, skrevet historie med liveboksing via Dazn, arrangert noen av tidenes største kamper og bygget videre på farens allerede imponerende imperium. Eddie Hearn er en strålende promotor. Han er utvilsomt den beste i bokseringen akkurat nå, og er utrolig mye friskere, raskere og mer interessant enn gamle travere som Bob Arum og Frank Warren.

Vi kommer selvfølgelig til å følge Matchroom-stjernen Conor Benn etter hvert som han blir renvasket for dopinganklager.

Det tar seg imidlertid opp etter en ganske treg start. Vi får være med bak kulissene når Hearn & Co organiserer World Darts Championship og World Snooker Championship, sørger over AJs knepne nederlag mot Dubois og forbereder seg på å la Saudi-Arabia kjøpe selskapet for over en milliard pund.

Dette er en annonse:

Matchroom: The Greatest Showmen er en småskalaproduksjon, på den riktige måten. Portrettet av både Barry Hearn og Eddi er intimt og inderlig, men ikke sentimentalt, og forholdet deres skildres som problemfritt, varmt, men på sett og vis forretningsmessig. Vi får møte menneskene bak Eddie, som håndterer mye av den daglige driften av virksomheten, og vi får møte Conor Benn i perioden da han var suspendert for doping og forsøkte å renvaske navnet sitt og gjenvinne sin profesjonelle lisens, før vi går inn i den siste episoden av den magisk underholdende, massivt hypede, utrolig etterlengtede kampen mot Chris Eubank Jr.

Når Eddie skal begynne å slåss med Jake Pauls manager, er et av høydepunktene i serien.

Det er lett å like Eddie Hearn. Jeg pleier (som oppvarming til kommende kamper) å høre på intervjuene hans, sjekke ut pressekonferansene og alt derimellom, og uansett hva man måtte mene om en promotor som engasjerer seg så mye som han gjør, byr denne gamle mannen på ærlig prat, friske perspektiver og god humor, konsekvent og med jevne mellomrom. Matchroom: The Greatest Showmen er bare seks episoder lang og slutter akkurat når det begynner å bli interessant, men for oss boksefans er det et svært fornøyelig innblikk i en fascinerende bransje.

Dette er en annonse: