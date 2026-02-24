Mathias Lessort og hans kone tar avstand fra rasistiske fornærmelser og ydmykelser: "Rasisme forkledd som humor er fortsatt rasisme"

HQ

Mathias Lessort, 30 år gammel fransk basketballspiller fra Panathinaikos, og hans kone Traicy Lessort, fordømte noen episoder med rasisme mot spilleren, som fant sted under karnevalsfeiringen i Hellas og under finalen i den greske cupen på lørdag, som Panathinaikos vant 79-68 over Olympiakos. Under kampen ropte noen tilskuere rasistiske skjellsord og gester:

"Foran politibetjenter og representanter fra ligaen! Det eneste de gjorde var å be MEG roe meg ned, mens disse gutta fortsatte og ble værende hele kampen.... Og han var ikke bare én fyr, men 10-15 av dem", sier Lessort på X.

Men det er mer: Under karnevalsfeiringen forrige helg kledde en mann seg ut som Lessort og malte ansiktet svart, med en krykke, fordi Lessort har vært skadet siden desember 2024.

"Det vi så på dette karnevalet, var ikke morsomt. Å male ansiktet svart for å imitere mannen min eller svarte mennesker er rasisme. Å legge til en krykke for å håne skaden hans er grusomt", skrev Traicy Lessort på mandag (via MundoDeportivo). "Rasisme forkledd som humor er fortsatt rasisme. Hån forkledd som karneval er fortsatt barbari."

19. desember 2024 ble Lessort alvorlig skadet og pådro seg et brudd på leggbeinet i venstre ben. Skaden var så forferdelig at noen tilskuere besvimte. Han kom tilbake fem måneder senere og spilte 14 minutter i en Euroleague Final Four-kamp mot Fenerbahçe, hvor han scoret sju poeng, men han har ikke spilt siden, da han fortsatt lider av ubehag i området og benødem.

"I over et år har mannen min kjempet hver dag for å komme sterkere tilbake. Skaden hans er ikke et kostyme, smertene hans er ikke underholdning, og identiteten hans er ikke en karikatur", sier kona. "Jeg er stolt av den styrken og verdigheten hun viser, til tross for det som skjer. Det kan ingen i forkledning ta fra henne."