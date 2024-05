Matkamp-arena skytespill Rawmen lanseres i juli

Som en del av TinyBuild Connect -showet bekreftet utviklerne i Animal bekreftet at de er klare til å sette sin matkamparena-shooter Rawmen i hendene på fansen. Spillet skal lanseres den 23. juli som et free-to-play-spill eksklusivt via Epic Games Store til å begynne med.

Flerspillertittelen vil se to lag med fire spillere kaste mat på hverandre for å vinne en samling av forskjellige spillmoduser. Som du sannsynligvis kan utlede av dette premisset er Rawmen satt til å være et veldig unik og morsom skytespill som vil være en sterk forandring til de mer vanlige militære skytespillene som dukker opp.