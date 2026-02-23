Matt Booty sier at det ikke vil bli noen "organisatoriske endringer" i Xbox-studioene

HQ

Akkurat da vi logget av forrige fredag og trodde at en rolig helg lå foran oss, slapp Xbox nyheten som tilsvarer en hydrogenbombe på feeden vår, da det ble avslørt at Phil Spencer og Sarah Bond ville trekke seg fra sine lederstillinger. Asha Sharma ville ta over som ny Xbox-sjef, med tidligere Xbox Studios-leder Matt Booty som ny Chief Content Officer.

I en serie blogger fra noen av de tidligere og nye lederne på Xbox, ser vi uttalelser som er takknemlige for fortiden og ser frem til fremtiden. Booty sørget på slutten av innlegget sitt for å dempe enhver frykt for potensielle organisatoriske endringer som følge av denne lederskiftet.

"Mitt fokus er å støtte teamene og lederne vi har på plass, og skape forutsetninger for at de skal kunne gjøre sitt beste. For å være tydelig, det er ingen organisatoriske endringer på gang for studioene våre," skrev Booty.

Booty sa også at det er "god grunn til å tro på det som ligger foran oss." Det ser ut til at den nye Chief Content Officer er dedikert til å støtte det Xbox Game Studios har akkurat nå, i stedet for å prøve å skifte det til noe annet. "Denne organisasjonen og dens franchiser har navigert i endring i flere tiår, og vår styrke kommer fra team som vet hvordan de skal tilpasse seg og fortsette å levere. Denne selvtilliten er forankret i en sterk pipeline av etablerte franchiser, nye satsinger vi tror på, og en klar etterspørsel fra spillerne etter det vi bygger," skrev Booty.