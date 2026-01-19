Matt Damon forklarer hvordan Netflix lager filmer på en annen måte fordi "folk er på mobilen mens de ser på"

HQ

Det er ingen hemmelighet at det å se en film hjemme er en helt annen opplevelse enn å se den på kino. Sirenene fra sosiale medier, tekstmeldinger eller hva du ellers liker å gjøre på telefonen, er ofte for fristende til å ignorere, selv om du prøver å lukke deg inne mens du ser på filmen hjemme. Netflix vet dette, og ifølge Matt Damon endrer de måten filmene deres vises på for å holde interessen oppe og informere seerne om hva som skjer, selv mens de er på telefonen.

I en samtale med Joe Rogan-podcasten (via Variety) forklarte Matt Damon hvordan Netflix avviker fra den vanlige måten å lage actionfilmer på. "Du har vanligvis tre scener. En i første akt, en i andre, en i tredje", sa han. "Du bruker mest penger på den i tredje akt. Det er finalen din. Og nå sier de: 'Kan vi få en stor en i løpet av de første fem minuttene? Vi vil at folk skal bli. Og det ville ikke være så ille om du gjentok handlingen tre eller fire ganger i dialogen, for folk sitter med mobilen mens de ser på."

Ben Affleck, som også spiller hovedrollen i Netflix-actionfilmen The Rip sammen med Damon, mente at det ikke var nødvendig å trekke publikum gjennom denne metoden. "Men så ser du på Adolescence, og den gjorde ikke noe av den dritten. Og den er jævlig bra. Og den er mørk også. Den er tragisk og intens. [Den handler om] en fyr som finner ut at sønnen hans er anklaget for drap. Det er lange bilder av bakhodene deres. De setter seg inn i bilen, og ingen sier noe."

Så selv om det kan høres dystert ut når man tenker på filmer og TV-serier som lages med telefoner i tankene, finnes det alltid noen prosjekter som respekterer sitt publikum nok til å tro at de ser ordentlig på. Hvis du vil se hvordan The Rip håndterer dette, kan du sjekke ut anmeldelsen vår her.