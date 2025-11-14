Matt Damon kaller Christopher Nolans The Odyssey den beste opplevelsen i sin karriere

Selv om det fortsatt er mer enn et halvt år til Christopher Nolans The Odyssey er hype-toget allerede i ferd med å forlate stasjonen, ettersom skuespilleren Matt Damon har lovprist opplevelsen han hadde under innspillingen.

HQ

Til Empire sier Damon "uten å overdrive, at det var den beste opplevelsen i min karriere." Det ser ut til at Nolan satte alle kluter til for å gi liv til sin versjon av den antikke greske verden, med opptak ute på det åpne havet, tusenvis av statister og til og med en ekte trojansk hest.

"Vi skulle filme det [den trojanske hesten] i neste uke, så jeg spurte: 'Hvordan skal du gjøre det?' Og [Nolan] sier: 'Jeg vet ikke. Vi går bare inn dit og finner ut av det'", beskrev Damon. "Hvis du kommer til å få en eksistensiell krise når du passerer sirenene og er surret fast til en mast, så er den der. Hvis det står at du løper for livet fra en kyklop, kommer du til å løpe for livet. Chris gjemmer ikke ballen."

Vi vil snart kunne få vårt første ordentlige glimt av The Odyssey, ettersom en trailer er ment å komme sammen med visningene av Avatar: Fire and Ash i desember. Ellers vil vi kunne se filmen i sin helhet den 17. juli 2026.