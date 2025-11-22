Matt Damon og Ben Affleck skal produsere en dokumentarfilm om F1-ingeniøren Adrian Newey

HQ

Adrian Newey, den 66 år gamle ingeniøren som for tiden jobber for Aston Martin som teknisk direktør og medeier, og tidligere for McLaren, Williams eller Red Bull Racing, vil være gjenstand for en dokumentarfilm samprodusert av Ben Affleck og Matt Damon, med den foreløpige tittelen 'Turbulence: The Greatest Mind in Formula One'.

Newey regnes som en legende i Formel 1 og motorsport, og hans design har vunnet 14 førertitler og 12 konstruktørtitler, etter å ha jobbet for idrettslegender som avdøde Ayrton Senna, Sebastian Vettel, Max Verstappen og nå for Fernando Alonso, noe som gir fornyet håp til Aston Martin neste sesong.

Filmen, som Variety har avslørt, vil bli spilt inn parallelt med den kommende Formel 1-sesongen og vise hans arbeid hos Aston Martin, og vil bli produsert av The Whisper Group, Mark Stewart Productions og Artists Equity, som Matt Damon og Ben Affleck er medstiftere av.

Filmen skal regisseres av Michael Tolajian, regissør av andre sportsdokumentarer: We Beat the Dream Team (om collegespillere som trener med Bird, Jordan og Magic til OL i 1992), 30 for 30: Once Brothers (om rivaliseringen mellom basketballspillerne Vlade Divac og Drazen Petrovic, som ble adskilt av den baltiske krigen); eller Q-Ball (om et basketballag i et fengsel).