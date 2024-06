Matt Damon og Casey Affleck prøver å rane Ron Perlman i The Instigators

Doug Liman, regissøren bak The Bourne Identity og Mr. & Mrs. Smith, har en ny film på gang i The Instigators, en actionkomedie med Matt Damon, Casey Affleck og en rekke andre store navn i hovedrollene.

I filmen spiller Damon en eks-marinesoldat som bestemmer seg for at det er på tide med et karriereskifte. Han slår seg sammen med Casey Affleck og Jack Harlow for å rane borgermesteren Ron Perlman på en valgfest. Dette går ikke akkurat som smurt, så plutselig er han på rømmen.

Han plukker Hong Chau, terapeuten hans og det nye gisselet, mens de prøver å unnslippe politiet. Det ser ut til å bli en actionfilm med høyt tempo og et dryss av komedie, helt i stil med Doug Liman. The Instigators lander på Apple TV+ den 9. august.