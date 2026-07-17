Matt Dinniman: «Det er ingenting som er morsommere enn å se andre bli dratt med i kaoset

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Det er vanskelig å virkelig definere hva *Carl the Dungeon Crawler* egentlig handler om. Markedsføringskampanjen for dette verket – en av de raskest voksende bestselgerne i moderne litteratur – har, ifølge de siste tallene vi har fått tilgang til fra forlaget her på festivalen, solgt over 14 millioner eksemplarer over hele verden til dags dato. Helt ufattelig. Men alt skyldes muntlig omtale. Og mange av de største fansen av Carl og Prinsesse Donut har funnet veien til Avilés-auditoriet for å delta på et foredrag med forfatteren på Celsius 232-festivalen for skrekk, fantasy og science fiction. Og å dømme etter auditoriet, som var stappfullt, og den kilometerlange (og jeg overdriver ikke når jeg sier kilometerlange) køen som strakte seg i flere timer for å få en autograf, er han stjernen på årets festival.

Men, med Dinnimans egne ord, *Carl the Dungeon-Crawler* «er historien om en vanlig fyr og ekskjærestens katt som blir bortført for å delta i det dødelige favorittspillet til et utenomjordisk TV-program, der de må overleve og kjempe seg ned gjennom alle etasjene i en bygning kalt *The Dungeon*». Dessuten må han på hver etasje overleve ved å drepe alle slags udyr og stige i nivå, akkurat som i et videospill, med magi, evner og et inventar fullt av alle slags dingser… kort sagt, et fullstendig kaos.

«Kona mi og de fire barna mine har ikke lest bøkene mine. Moren min prøvde seg på en og sa: ‘Hva i all verden er det som feiler deg?’»

Selv om det virker som kaos for alle andre, er det ikke det for Matt, som fører nøye oversikt over hver minste detalj for ikke å svekke sammenhengen i universet sitt på den minste måte – et system som kan bidra til å åpne opp nye fortellingsveier eller få ham ut av vanskelige situasjoner. Han har over 240 Excel-regneark for å organisere alt han skriver, alt fra monstre til inventarlister, karakterer og NPC-er. «Noen tror at jeg ikke forbereder meg i det hele tatt når jeg skriver, og at alt er kaos, og de har rett. Men jeg fortsetter å ta notater om hver eneste detalj jeg kan, slik at jeg kan holde oversikt over alt. Jeg bare legger inn alt jeg synes er interessant. Og det er kaos.» Det er et system som bare han selv forstår, selv om han innrømmer at han ikke lenger har råd til å oppbevare all den kunnskapen utelukkende på datamaskinen sin. «Det finnes en database, så til slutt måtte jeg ansette noen til å sortere det hele, både for bordrollespillet og for den fremtidige TV-serien.» Det er synd at det ikke er så mye å si om det siste ennå, for da vi spurte ham om serien som Peacock og Seth McFarlane utvikler basert på «Dungeon Crawler Carl», sa han at arbeidet bare er i startfasen, og at alt er under strengeste hemmelighold.

«Det jeg liker best, er å sette meg ned for å skrive, og bare fortsette, og fortsette… Jeg stenger meg inne og fortsetter å skrive, og når det ser ut til at det ikke finnes noen utvei, ser jeg på Excel-regnearket og leter etter en løsning. Det er derfor Matts smarte flukter blir mer og mer vanvittige. ‘Det er den eneste måten’, og det er det som gir meg størst tilfredsstillelse som forfatter.»

Hans komplekse, trinnvise skriveprosess gjør det etter hvert vanskeligere å opprettholde spenningen rundt karakterene og øker utfordringen.

«Den femte boka var nok den vanskeligste, men etter å ha skrevet den gikk den sjette enda lenger, og så den syvende og den åttende, som nettopp er utgitt. Og nå skriver jeg den niende, som blir den siste, selv om den kanskje blir utgitt i to deler, noe som irriterer meg litt, fordi jeg ikke vet hvor jeg skal kutte den av, og dette er den vanskeligste boka jeg noensinne har skrevet.»

Hvor langt ville Matt Dinniman komme i Dungeon? «Han ville sannsynligvis dø så snart han gikk ned trappen fra første etasje, fortært av rotter. Hvis han klarte å komme seg forbi det, ville han sannsynligvis få øye på et dyr i neste etasje, rope til det for å klappe det eller noe sånt, gå bort og – pang – bli fortært. Akkurat som 99 prosent av folk, som dør i første etasje. Når jeg forteller leserne dette, blir de noen ganger sinte, men det er sannheten.»

Snart kan du se vårt eksklusive videointervju med Matt Dinniman, der vi snakker om «Dungeon Crawler Carl»... og mye mer.