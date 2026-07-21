Matt Dinniman om avslutningen på «Dungeon Crawler Carl»: «Jeg har ingen anelse om hvordan det kommer til å ende, jeg gleder meg like mye til å finne det ut som dere

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Hvis det er én bokserie alle har hørt om i disse dager, men som ikke så mange faktisk har lest eller virkelig vet hva handler om, så er det Dungeon Crawler Carl, skrevet av Matt Dinniman. Handlingen er ganske langtrukken, men det er en leseopplevelse som er like underholdende som den er fengslende, og det er ingen overraskelse at man kan sluke flere av de åtte bindene som hittil er utgitt på engelsk i ett strekk. Men for å få Carls historie – og historien om Princess Donut, katten hans – til en avslutning, trenger du mer papir.

Under vår dekning av Celsius 232 2026 Fantasy, Horror og Science-Fiction Festival, som i år feiret sin femtende utgave, var Matt Dinniman en av de fremtredende forfatterne som deltok på dette arrangementet i byen Avilés i Nord-Spania, som i en uke blir verdenshovedstaden for disse sjangrene, som omfatter litteratur, videospill og til og med film. Du kan se vårt eksklusive intervju med Matt Dinniman nedenfor.

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Naturligvis snakket vi om hva han synes om den varme mottakelsen fra fansen og deres kjærlighet til historien hans, som nettopp har fått oppdaterte salgstall: den har solgt over 14 millioner eksemplarer over hele verden og blitt oversatt til 29 språk. Utgivelsesplanen for den originale engelske versjonen av «Dungeon Crawler Carl» ligger naturligvis foran de andre oversettelsene, og det vil være engelsktalende lesere som først får vite hvordan det går med Carl… men serien vil ikke være fullført neste år.

«Så den nyeste boka på engelsk var ‘A Parade of Horribles’, og den selger veldig, veldig bra. Det er den nest siste boka; bok ni er den siste, men den blir så lang at den må deles opp i to bind. Men det er virkelig den siste boka, og jeg tror folk er ganske spente på hva som kommer til å skje», sa Dinniman.

Det er fortsatt lang tid igjen før denne niende boka kommer i salg, så vi ba Matt om en liten forhåndsvisning. Men overraskende nok var svaret hans at «det har ikke skjedd ennå».

«Vel, jeg vet ikke, jeg har ikke lest den ennå. Jeg vet ikke, jeg planlegger ikke historiene mine på forhånd – jeg har ingen anelse om hvordan det kommer til å ende. Jeg gleder meg like mye til å finne det ut som dere.

«Men det blir eksplosivt, det er jeg sikker på.»