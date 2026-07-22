Matt Dinniman ønsker å skrive et manus til et videospill

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Selv om Matt Dinniman sier at de fleste leserne av hans suksessrike bokserie «Carl the Mazmorrero» egentlig ikke er spillere, fanger strukturen og de videospillinspirerte grepene absolutt oppmerksomheten til de av oss som liker både lesing og videospill. Under den femtende utgaven av Celsius 232, som ble holdt forrige uke i Avilés (Asturias, i Nord-Spania), deltok Matt Dinniman og holdt et foredrag for hundrevis av fans, hvor han delte detaljer og trivia om Carl el Mazmorrero, som nettopp har gitt ut sin femte bok på spansk, og som han har skrevet åtte av sine ni bøker om (selv om det er en hake ved den niende og siste boken).

I tillegg ga Dinniman Gamereactor et personlig intervju, der vi fikk anledning til å snakke om forfatteren – både bøkene hans og arbeidsmetodene hans – og, selvfølgelig, videospill. Du finner videointervjuet med lokaliserte undertekster nedenfor.

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Da vi kom tilbake til hans hovedbokserie, «Carl the Dungeon-Crawler», og dens struktur – som er så lik den i et videospill – spurte vi Dinniman om det, og han fortalte oss at det hele var basert på en litterær sjanger kalt «LitRPG». «Så LIT RPG er en bokstil der verdensreglene styres av videospillogikk og/eller videospillregler», sa Dinniman. «For eksempel er jeg en karakter i boka, og jeg har et statistikkark, og jeg kan bokstavelig talt hente frem statistikken min og se at jeg har en styrke på to på nivå 17. Det er som å spille et videospill, og det er veldig annerledes enn en tradisjonell bok.»

Matt innrømmet også at han er en ganske ivrig spiller, og bekreftet at Resident Evil 4 (GameCube-versjonen) og Red Dead Redemption 2 er blant favorittspillene hans, selv om lidenskapen hans begynte mye tidligere, da han som barn spilte det originale Rogue på sin eldre brors PC. Og hvem vet, kanskje videospill ligger i kortene for ham når eventyrene til Carl og Princess Donut er over.

Jeg har spilt spill hele livet, og jeg ville elsket at Dungeon Crawler Carl ble gjort om til et videospill. Det har ikke skjedd ennå, men kanskje det vil skje – men jeg skulle også gjerne skrevet et spill. Jeg vet ikke hva jeg helst vil skal skje først; jeg ville gjerne gjort begge deler. Jeg har så mange ideer.»