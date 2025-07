Matt Firor forlater ZeniMax Online Studios etter 18 år

HQ

Mens mye av oppmerksomheten fra gårsdagens mega-oppsigelsesnyheter var rettet mot The Initiative, Rare og Turn 10, tre store studioer som enten så enorme oppsigelser, prosjektavbestillinger eller begge deler som til slutt resulterte i en fullstendig nedleggelse av studioet, var det også andre som ble rammet av megakuttene.

Et slikt eksempel er ZeniMax, som vi vet mistet rundt 200 ansatte i det minste fra sin europeiske divisjon, men som helt klart har en blødningseffekt på sin amerikanske motpart også. Vi sier dette fordi Matt Firor, tidligere studiosjef, etter 18 år i selskapet, har bestemt seg for å forlate ZeniMax Online Studios i en kunngjøring i tråd med permitteringene.

Hva som er det neste for Firor er uklart, men vi vet at Jo Burba tar over som studiosjef og vil bli støttet av Susan Kath som utøvende produsent og Rich Lambert som spilldirektør.

I en uttalelse om X, Firor stater: "Sammen har dette lederteamet stått i spissen for mange av ESOs største ideer og utvidelser, og vil fortsette å gjøre dette spillet til noe vi alle er stolte av."

Denne nyheten kommer også samtidig som det går rykter om at ZeniMax Online har fått et uannonsert MMORPG kansellert som en del av de nylige nedskjæringene hos Microsoft.