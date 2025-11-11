Matt Fraction er usikker på om det faktisk finnes en ny Batman-historie der ute, men bemerker at det er greit ettersom han "ikke trenger å bli gjenoppfunnet"

HQ

Tegneserieforfatter Matt Fraction opplever for tiden en enorm suksess, ettersom hans nylig lanserte serie Batman har fått stor oppmerksomhet og blitt en av årets bestselgende tegneserier allerede, til tross for at den bare begynte i september. I den forbindelse snakket vi nylig med forfatteren om denne suksessen, og om hvordan han slett ikke var forberedt på den.

Men i det samme intervjuet, som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster, snakket vi også med Fraction om utfordringene ved å skrive en ny Batman -bue, og hvordan han gikk frem for å fortelle en ny historie med den berømte og etter hvert ganske gamle tegneseriefiguren.

"Det har blitt fortalt Batman-historier sammenhengende i de siste 1063 månedene av menneskets eksistens. Jeg vet ikke om det finnes en ny Batman-historie der ute," begynte Fraction. "Vet du hva? Det føles som om det er rock and roll i 4-4-tiden. Det er som... Når jeg vil gjøre galskap... Det finnes andre steder for det. Når jeg finner Batman-historien, tenker jeg: 'Hva om tiden ikke eksisterte?' Det føles ikke riktig akkurat nå. Jeg føler at jeg prøver å levere... Bare hits. Det er bare bangers. Det er gjenkjennelig, ikke sant? Men vi elsker det likevel. Av en grunn. Det fungerer. Det er en struktur som kan romme alt dette andre."

Fraction fortsetter med å forklare hvordan det å skrive Batman er som å skyte i sport, og at man må være ganske dristig for å gjennomføre det.

"Så jeg ønsker å skrive virkelig underholdende og tilfredsstillende historier om min favorittsuperhelt.

Og det er målet. Og hvis jeg kan komme til et punkt der jeg kan bli formelt dristig, så er det greit. Men jeg tror det er noe formelt dristig. Men jeg prøver bare å... Grunnleggende, godt utført, føles like dristig. Det føles som om du tar en sjanse. Det er som om du gikk inn på en fotballbane og bare pekte på nettet. Sånn ja, på avspark, her kommer det. Det er det vi prøver å gjøre."

Han avslutter med å uttrykke at Batman til syvende og sist er veldig lik i dag som han var for mange år siden, men at det er greit ettersom karakteren er den kuleste av dem alle og ikke trenger å bli oppfunnet på nytt.

"Jeg skal prøve å levere Batman-historier så godt jeg kan med alle de verktøyene og den erfaringen jeg har. Kanskje det fungerer, kanskje ikke. Det har jeg ikke kontroll over. Men ambisjonen er ikke å finne opp hjulet på nytt, men la oss minne folk på hvorfor hjulet er fantastisk. Batman er den kuleste figuren. Han har det kuleste kostymet, de kuleste skurkene, det kuleste alt. La oss bare gjøre det. Den trenger ikke å gjenoppfinnes. Det er 85 år med å ikke være det."

Som det ser ut nå, er det tre utgaver av Fractions Batman -tegneserie ute i friheten, og den siste kom i forrige uke.