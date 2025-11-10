Matt Fraction snakker om sin suksessrike Batman-tegneserie: "Da jeg innså at jeg burde være redd, var det for sent"

HQ

DC er utvilsomt svært fornøyd med arbeidet som forfatter Matt Fraction og tegner Jorge Jimenez har levert med sin nye Batman-tegneserie, for til tross for at den første utgaven i den nye sagaen først ble lansert i begynnelsen av september, er den allerede inne i sitt tredje opplag etter å ha blitt sendt ut i hundretusener av eksemplarer. Det sier seg selv at det kanskje ikke finnes noen større superhelt i dag enn Gothams Caped Crusader, og da vi snakket med Fraction på San Diego Comic Con Malaga, måtte vi naturligvis spørre om denne mottakelsen har overrasket ham.

"Den solgte 500 000 eksemplarer, det er årets mest solgte tegneserie. Da jeg skjønte at jeg burde være redd, var det for sent. Jeg var seks nummer ut i serien før det gikk opp for meg. Dette er en stor greie, jeg burde bli skremt av dette. Det føles utrolig, mottakelsen har vært fantastisk. Det er Batman, han er den kuleste figuren i tegneserier, folk elsker ham. Jeg er henrykt over å være her, jeg kan ikke tro at jeg lurte noen til å betale meg for å skrive den. Det er fantastisk."

Vi spurte også Fraction om hva han ønsket og fortsatt ønsker å oppnå med denne serien, og han fortalte oss alt om planene om å bringe tilbake en versjon av Batman og Gotham som kanskje har falmet bort i det siste.

"Jeg ønsket å gjøre... Jeg var interessert i å fortelle en historie som var veldig superheltaktig. Og Batman har vært veldig svart og grå og brun og grønn, og Gotham City ser ut som en død avokado, og du trenger en stivkrampevaksine hver gang du går ut. Det var ikke det som fikk meg til å forelske meg i figuren, og jeg tror grunnen til at den har holdt ut i 85 år, er at man kan fortelle alle disse forskjellige historiene med den figuren. Og jeg ville lage en superheltversjon av boken. Første gang Jorge og jeg snakket sammen, sa jeg: "Jeg vil ha ham tilbake i blått og grått. Jeg savnet det, og han sa umiddelbart ja!"

Fraction fortsatte: "Jeg tullet ikke, tegneserier er et visuelt medium. Jeg ville ha en bok som så vakker ut, jeg ville se et Gotham der jeg forsto hvorfor folk ville bo der. Jeg ville feire alle tegneseriestoffene som folk elsker. Bare fordi jeg savnet det, men det var også det som fikk meg til å... Batman var den første tegneserien jeg leste. Jeg var tre år gammel, det var i 1978. Det føles som om jeg danser med jenta som brakte meg hit. Så jeg vil feire alt det som fikk meg til å elske tegneserier, og det betyr farger og pop og skala og energi og alt det der.

"Til tross for alt det bemerkelsesverdige arbeidet som har skjedd med Batman, tror jeg virkelig at han har holdt ut fordi ingen av disse historiene gjør noen av de andre ugyldige. Du kan ha Lego Batman og Ben Affleck på kino samtidig, og ingen blir forvirret. Alt er Batman. Så jeg ville skrive en tegneserie med den samme energien, som om alt er lov."

Du kan se hele intervjuet med lokaliserte undertekster nedenfor for å høre hva Fraction hadde å si om den nylige Superman filmen, hvordan det var å skrive Hawkeye, og mer. Vi har også nylig snakket med Fractions partner, Kelly Sue Deconnick, om hennes innsats med å omforme Captain Marvel og om hva hun har planlagt for fremtiden.