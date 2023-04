Matt Mercer gir stemmen til Ganondorf i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

HQ

Vi nærmer oss lanseringen av en av de mest etterlengtede titlene som kommer i 2023, og det er The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Med lansering mindre enn en måned unna og satt til 12. mai, har Matthew Mercer, en person kjent for å spille utallige ikoniske videospillkarakterer, kunngjort sitt engasjement i oppfølgeren.

Som avslørt over Twitter, har Mercer uttalt at han har stemmen til Ganondorf i denne oppfølgeren, og at han håper å gjøre både han og Zelda-fansen stolte i rollen.

Siden trailerne til Tears of the Kingdom har vært ganske flinke til å ikke vise frem for mye av Ganondorf, må vi bare vente til lansering for å se hvordan Mercer former seg som en av Nintendos mest ikoniske antagonister.