Matt Reeves forklarer hvorfor Batman er fraværende i The Penguin

HQ

The Penguin er nettopp ferdig, og selv om de fleste nok fortsatt er rystet over vrien på slutten av finalen, er det nok mange som lurer på hvordan Oswald Cobb klarte å begå all denne kriminaliteten i Gotham uten at en viss flaggermus pustet ham i nakken.

Vel, Matt Reeves har svaret. I en samtale med Digital Spy avslørte Reeves at Battinson synes det er veldig vanskelig å være Batman akkurat nå. "Dette var en tid med stor uro i byen, det er bokstavelig talt uken etter [hendelsene i The Batman] skjedde," sa han. "Store deler av byen er i desperasjon, så politiet kan ikke komme til overalt. Det er kriminalitet overalt. det er en veldig, veldig farlig tid. [Batman] er der ute og prøver å takle ettervirkningene av alt som har skjedd, noe han til en viss grad klandrer seg selv for."

Cobb har kanskje gjort seg selv til kongen, men når Batman tar seg sammen og kommer tilbake, kommer vi helt sikkert til å se de to kollidere igjen. Om noe, så har The Penguin bare gjort seg enda mer til en skyteskive.

Med tanke på The Batman Part II innrømmer Reeves at Batman vil finne det "veldig vanskelig å være Batman" i filmen, med en selvtillitskrise i vente for vår kappekledde korsfarer.