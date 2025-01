Matt Reeves gir oss en oppdatering på The Batman Part II

HQ

The Batman Part II Det er fortsatt godt over to år til filmen kommer, men selv med forsinkelsen er den en av de mest omtalte tegneseriefilmene i moderne tid. Fansen skriker etter mer av Battinson-universet, og Deadline forsøkte derfor å få noen flere detaljer ut av regissør Matt Reeves på den røde løperen under Golden Globes.

I videoen nedenfor forblir Reeves passende vag med detaljer om prosjektet, men hadde følgende å si: "Vi filmer i år ... Jeg er veldig spent på å lage den ... vi gjør noe som absolutt fortsetter der historien kom fra, men det er noe som jeg håper folk virkelig blir overrasket over."

Det ble ikke gitt noen detaljer om handlingen, så vi må bare vente og se hva Reeves kommer opp med nærmere filmens premiere. I mellomtiden har vi hørt rykter om at Mr. Freeze blir den neste skurken i Batman-universet. Synes du dette er en passende fiende for The Batman Part II?