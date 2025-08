Matt Smith skal spille skurken i Ryan Goslings Star Wars: Starfighter

Matt Smith tar en pause fra drageridningen når han bytter ut den skjellete sadelen med setet i en X-Wing i den kommende Star Wars: Starfighter, der han spiller sammen med Ryan Gosling og Mia Goth.

Dette kommer fra Deadline, som rapporterer at Matt Smith spiller en av skurkene i filmen, og det antas at ledelsen legger opp til at han skal bli den neste store skurken i Star Wars-universet. Nøyaktige detaljer om hans rollefigur er foreløpig vage, men filmen skal spilles inn til høsten, noe som betyr at vi snart kan høre mer om hvem han blir.

Smith slutter seg til Ryan Gosling og Mia Goth som allerede er annonsert som de store stjernene i Star Wars: Starfighter. Shawn Levy skal regissere prosjektet, og den kommer på kino 28. mai 2027. Filmen utspiller seg fem år etter hendelsene i Rise of Skywalker, og blir den første filmen som viser hvordan galaksen ser ut etter at Reys historie er avsluttet.