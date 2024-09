Matt Smith: "Vi bør fortelle moralsk vanskelige historier, særlig nå for tiden"

HQ

House of the Dragon har vist seg å være en verdig etterfølger til Game of Thrones, mye takket være Matt Smith, som spiller den frittalende og moralsk tvilsomme Daemon Targaryen.

Privat er han tilsynelatende like frittalende som sin rollefigur, og han har tidligere kritisert såkalte "trigger warnings", som forteller oss hva vi kan forvente oss av filmer og episoder i TV-serier. Nå har han kritisert dette på nytt, og i Sunday Times går han i rette med konseptet:

"Det er det som er det jævla poenget. Vi burde fortelle moralsk vanskelige historier, særlig i disse dager."

For å unngå triggeradvarsler frykter Smith at studioene vil begynne å gi ut utvannede produksjoner som rett og slett ikke føles på samme måte, og han fortsatte :

"Det er OK å føle seg ukomfortabel eller provosert når man ser på et maleri eller et teaterstykke, men jeg er bekymret for at alt blir nedskalert og fordummet. Vi forteller publikum at de kommer til å bli redde før de har sett noe."

Smith var ikke ferdig der heller, og fortsatte med å si at hensikten med kunst er å bli rørt på forskjellige måter, og hvis du ikke blir det, er det ikke noe poeng:

"Er ikke poenget å bli sjokkert, overrasket, rørt?

Det er synd at det er for mye politisering av historier og at man er redd for å bringe dem ut fordi klimaet er på en bestemt måte. Jeg er ikke sikker på om jeg er med på triggeradvarsler."

Hva synes du om konseptet med triggeradvarsler i underholdningsbransjen?