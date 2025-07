Mattel og Capcom har annonsert et WWE/Street Fighter-samarbeid

HQ

Crossovers og samarbeid i spillverdenen er vanlig i disse dager, og det er sjelden vi blir overrasket over noe. Når det er sagt, må vi innrømme at det Mattel og Capcom nettopp annonserte på San Diego Comic-Con 2025 ikke var noe vi hadde på bingokortet vårt for året.

Det er WWE x Street Fighter, kort sagt, WWE-stjerner "cosplaying" som Street Fighter karakterer. Det er disse som har blitt vist frem :



Ultimate Warrior som Blanka



The Rock som M. Bison



Rey Mysterio som Ryu



John Cena som Guile



Fighterne selges i en innpakning inspirert av klassiske Street Fighter arkadekabinetter. Vi vet ennå ikke når vi vil kunne finne dem i butikkene, men sjekk ut disse skjønnhetene nedenfor i Bluesky-innlegget. Nå krysser vi fingrene for at disse også vil dukke opp som skins i Street Fighter VI.