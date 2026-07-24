Mattel og Hot Wheels kunngjør det fantastiske byggesettet « Warthog

HQ

I går fikk alle som hadde forhåndsbestilt en av de dyrere utgavene en tidlig start på « Halo: Campaign Evolved, så folk er allerede midt i kampen på Ringworld i nyutgivelsen av det 25 år gamle «Halo: Combat Evolved». I tillegg til Ringworld og Master Chief var det et annet element som ble ikonisk i originalen: Warthog.

Siden spillets utgivelse har det elskede UNSC-terrengkjøretøyet blitt gjenskapt i virkeligheten flere ganger; modellen har dukket opp i spill som Forza Horizon 4 og Rocket League; og i Halo-spillene er det alltid en obligatorisk lang bane der vi forventes å kjøre fort i en Warthog.

Nå har Mattel og Hot Wheels kunngjort at vi snart vil kunne bygge vår egen Warthog, ettersom byggesettet UNSC M12 Warthog ble avduket på San Diego Comic-Con for å feire seriens 25-årsjubileum. Det består av totalt 935 Lego-lignende deler, og settet er bygget i skala 1:22 (vist på bildene nedenfor ved siden av en støpt Hot Wheels-modell, som er i skala 1:64 og også følger med). Denne Warthog-modellen har den klassiske fjæringen samt en slepestang med krok foran, og er bevæpnet med enten den klassiske minigun eller Gauss-kanonen.

Se på denne skjønnheten nedenfor. Du kan forhåndsbestille ditt eksemplar allerede nå via Amazon UK for 69,99 pund eller Amazon Tyskland for 69,99 euro (ja, det er betydelig billigere å bestille via sistnevnte).