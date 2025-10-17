Mattel-sjefen ble "helt blåst bort" av Masters of the Universe-filmen

HQ

Et spennende kommende filmprosjekt er Amazons Masters of the Universe. Dette er en ny filmatisering av eventyrene til 1980-tallsikonet He-Man, med en rollebesetning spekket med Hollywood-kjendiser. Hvis du er kjent med Masters of the Universe, vil du selvfølgelig vite at det er et av de mest cheesy fenomenene som det fantastiske 1980-tallet hadde å by på, og det vil ikke være lett å tilfredsstille verken fans eller de som ikke er så kjent med det.

Men ... heldigvis ser det faktisk ut til at det kan komme til å fungere. Kilden er riktignok partisk, men nylig fikk Mattel-sjef Robbie Brenner (Mattel eier rettighetene til Masters of the Universe) anledning til å se en tidlig versjon av filmen, og hun sier til The Hollywood Reporter at hun ble veldig imponert:

"Jeg fikk faktisk se en regissørens klipp av filmen, og [jeg ble] helt blåst bort. Det blir vår andre kinofilm... Jeg synes det er et perfekt kompliment til Barbie. Jeg tror folk kommer til å bli så begeistret. Den er så morsom og føles så annerledes."

Under innspillingen fikk hun også besøke produksjonen, noe som tydeligvis gjorde inntrykk med alle de gigantiske krigerne som befolker He-Mans verden Eternia. Hun kommenterer :

"Jeg besøkte settet i fjor, og av alle filmene jeg har jobbet med i hele mitt liv - til og med Barbie - var dette [den største]. Det var enormt. Jeg tror vi tok over to eller tre lydscener. Dette var på åtte bakre tomter... [Karakterer] som går rundt og er to meter høye. Det er helt sprø karakterer i denne filmen."

Masters of the Universe har premiere 5. juni 2026, noe som betyr at vi ganske snart får se om Brenners påstand er berettiget, og forhåpentligvis er ikke den første traileren langt unna.