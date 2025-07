Mattel utvider Barbies inkluderende utvalg med en dukke for diabetikere

HQ

Mattel har i det siste jobbet for å sikre at folk ser på Barbie som inkluderende, og har gjort det ved å tilby en rekke dukker som alle har visse tilstander. Den siste i rekken er en diabetikerdukke, som er designet for å få de som lider av type 1-diabetes til å føle seg bedre representert, og dette gjøres ved å tilby en dukke som har sin egen CGM på armen og en insulinpumpe som kan bæres.

Hvorfor Mattel ønsket å levere et diabetisk Barbie-dukkealternativ, blir vi fortalt i en pressemelding av senior visepresident for Barbie og global leder for dukker, Krista Berger: "Barbie er med på å forme barns tidlige oppfatninger av verden, og ved å gjenspeile medisinske tilstander som T1D, sikrer vi at flere barn kan se seg selv i historiene de forestiller seg og dukkene de elsker."

Dukken kommer også i et blåprikkete antrekk og har en veske som hun kan bære rundt for å oppbevare insulinpumpen sin. Mattel samarbeidet til og med med Breakthrough 1TD for å sikre at det medisinske utstyret på dukken var nøyaktig utformet.

Dukken er tilgjengelig i butikker og på Mattel Shop fra og med nå.

Dette er en annonse: