Matteo Berrettini sendte Djokovic ut av Doha Open i strake sett

Med italiensk tennis på sitt høyeste nivå har Matteo Berrettini bestemt seg for å ta steget opp for anledningen, og har slått Novak Djokovic ut av Doha Open i 32-delsfinalen i strake sett. Den serbiske spilleren har vunnet hardcourt-turneringen i Qatar to ganger, men klarte ikke å håndtere Berrettini, som tok sin første seier over Djokovic (etter fire nederlag) og sin første topp ti-seier siden 2023.

Berrettini, som tidligere på pressekonferansen uttrykte sin støtte til Jannik Sinner, overstrålte Djokovic spesielt i det andre settet: 7-6(4), 6-2, etter en time og fem minutter.

Berrettini, som er nummer 35 i verden, ble kåret til årets comebackspiller i 2024, da han kom seg etter en seks måneder lang skade og vant tre titler. 28-åringen hadde sin beste plassering i karrieren med en 6.-plass i januar 2022.

Han har vunnet en billett til åttendedelsfinalen i morgen, mot Tallon Griekspoor, onsdag kl. 15:30 norsk tid. Andre kamper i morgen inkluderer Alcarav mot Luca Nardi,

Botic van de Zandschulp mot Alex de Miñaur, og Zizou Bergs mot Daniil Medvédev.