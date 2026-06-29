Matteo Ruggeri, spiller i Atlético de Madrid, anklages for å ha betalt kvinner for rasistiske og seksuelt ladede lydopptak

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Den italienske fotballspilleren Matteo Ruggeri fra Atlético de Madrid er blitt anklaget for å ha vært involvert i en forferdelig seksuell praksis, som er vanskelig å sette ord på. Dette kommer fra en kvinne som snakker med Fabrizio Corona på YouTube-kanalen hans (selv om informasjonen stammer fra en Instagram-reel, en forhåndsvisning av videoen som skal slippes i dag, mandag, kl. 21 CEST, 20 BST).

I den korte videoen sier en kvinne at Ruggeri tilbød henne 150 euro for lydklipp der hun med sensuell stemme uttalte blasfemiske og rasistiske fornærmelser, inkludert fornærmelser mot Gud og, enda mer bekymringsfullt, spesifikt ba henne om å bruke fornærmelser mot svarte mennesker. Til gjengjeld sendte Ruggeri henne lydklipp tilbake av det som så ut til å være ham selv som onanerte til disse lydklippene.

Etter at videoen gikk viralt, ba en Atlético de Madrid-fankonto om at han skulle kastes ut av klubben. «FÅ HAM UT AV KLUBBEN», skrev Atletico Universe på sosiale medier.

Ifølge La Gazzetta dello Sport er Atleti åpen for en overgang til en italiensk klubb, ett år etter at han kom fra Atalanta; Roma er angivelig den klubben som er mest interessert i Ruggeri, men det gjenstår å se om disse anklagene (hvis de bekreftes å være sanne) vil ha noen innvirkning på eventuelle karrierevalg for forsvareren.

Det bør bemerkes at denne informasjonen stammer fra YouTube-kanalen til Fabrizio Corona, kalt «Coronas Land». Corona er en tidligere direktør for et fotoagentur som i 2015 ble dømt til 13 års fengsel for skandalen kjent som «Vallettopoli», der han utpresset kjente personer, blant annet politikere og kjendiser, i bytte mot å ikke offentliggjøre kompromitterende bilder, ofte av seksuell karakter.

Corona, som tilbrakte flere år i fengsel og under husarrest, har nå en YouTube-kanal med over 1 million abonnenter, selv om Instagram-kontoen hans er ganske ny, med bare fire innlegg og 153 000 følgere på tidspunktet for skrivingen.