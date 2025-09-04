Matthew Brennan fikk hjelp av Team Visma til å vinne "hjemmerittet" i Tour of Britain

HQ

Tour of Britain fortsatte inn i den tredje etappen med nok en seier til Visma-Lease a Bike, og denne gangen var det en hjemmefavoritt som stakk av med seieren: Matthew Brennan, en 20 år gammel syklist som debuterte i etapperitt i år, etter å ha tatt steget opp fra Jumbo-Visma Development Team.

Etappe 3 i Tour of Britain, det viktigste rittet i Storbritannia, en del av UCI ProSeries, den nest største landeveissyklingstouren for menn etter UCI World Tour, er kanskje ikke hans viktigste seier (han vant en etappe i Volta a Catalunya, en del av World Tour), men den er betydningsfull, ettersom han ble kronet i hjemlandet sitt.

Han fikk hjelp av Visma-lagkameraten Olav Kooij, som vant de to første etappene mandag og tirsdag, og det var "alltid planen", ifølge Brennan. [Laget mitt] sa: "Vi kan ikke la deg dra til hjemmerittet ditt uten å prøve å vinne noe". Å få denne muligheten, spesielt når Olav leder, er veldig spesielt og jeg er veldig takknemlig for det", sa han (via CyclingWeekly).