Matthew Lillard kommer tilbake i oppfølgeren til Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy's-filmen tok virkelig verden med storm. Live-action-filmatiseringen av skrekkspillet kom på kino og tjente hundrevis av millioner av dollar i billettinntekter, noe som førte til at produksjonsselskapet Blumhouse ganske raskt ga grønt lys til en oppfølger.

Denne oppfølgeren har vært i forproduksjon en liten stund, men vil snart begynne å filme også. Dette har blitt bekreftet til Collider av Matthew Lillard, som også har bekreftet at han er involvert i oppfølgeren til tross for de ville hendelsene på slutten av den første filmen.

Lillard uttalte: "Så i morges fikk jeg en tekstmelding med datoene mine. Så datoene mine er i begynnelsen av november og en annen serie med datoer. Så vi kommer til å jobbe. Jeg er virkelig begeistret. Jeg synes manuset er fantastisk."

Five Nights at Freddy's 2 starter produksjonen neste måned i et forsøk på å bli klar for en fullskala kinopremiere i desember 2025. Ser du frem til denne skrekkoppfølgeren?