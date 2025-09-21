Matthew Lillard spilte ikke Springtrap i Dead by Daylight for å spare prestasjonen sin til Five Nights at Freddy's 2

HQ

Hvis du ikke er helt oppdatert på FNAF-litteraturen din, lurer du kanskje på hvorfor Matthew Lillard vender tilbake som William Afton i den andre filmen. Han døde jo tross alt, gjorde han ikke? Vel, Afton har for vane å komme tilbake, og som Lillard selv sa det, er han "universets Voldemort".

I en samtale med Bloody Disgusting diskuterte Lillard sin forkjærlighet for Afton som karakter, og hvordan han i den kommende filmen skal spille Springtrap. "I Dead by Daylight, videospillet, ville de faktisk at jeg skulle gjøre Springtap-replikkene", sa Lillard. "Jeg sa: 'Jeg gjør ikke Springtap før jeg gjør Springtap i filmen'. Så den eneste måten jeg kan gjøre Springtap på, er at folk går og ser filmen den 5. desember! Og så lager vi en tredje."

Smart promotering av filmen fra Lillard, men noen FNAF-fans ville ha elsket å høre stemmen hans i Dead by Daylight. Den første Five Nights at Freddy's-filmen tjente mye penger på kino, og selv om den andre filmen går glipp av Halloween-rushet ved å lanseres i desember, er det fortsatt en stor sjanse for at lynet kan slå ned to ganger takket være franchisens popularitet.