Matthew Macfadyen krymper sin kone Elizabeth Banks i The Miniature Wife

I den nye Peacock-serien, som føles som spørsmålet "ville du fortsatt elsket meg hvis jeg var en orm?", kommer en forsker ved et uhell til å krympe kona si til å bli seks centimeter høy etter et eksperiment som har gått galt, og han har bare en begrenset tid til å få henne tilbake til det normale.

De prisbelønte skuespillerne Elizabeth Banks og Matthew Macfadyen spiller hovedrollene i The Miniature Wife, som i sin første trailer viser en kjærlighetshistorie som ingen andre. Mens Banks må finne seg til rette med sin nye, lille virkelighet, er Macfadyen på jakt etter en kur mot miniatyriseringen. Han har imidlertid bare 30 dager på seg til å bevise at han kan gjøre noe stort igjen, ellers mister han patentet på krympeteknologien sin.

Det er en ganske campy atmosfære, i hvert fall i traileren, noe som bidrar til at serien ikke blir en deprimerende, altfor realistisk fortelling om ulempene ved å krympe kona. The Miniature Wife kommer 9. april, og du kan sjekke ut traileren nedenfor :