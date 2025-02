Matthew McConaughey, Charli XCX, Martha Stewart og Greta Gerwig spiller hovedrollene i Uber Eats' Super Bowl-reklame

HQ

Det er Super Bowl-sesong, og for de av oss som ikke bor i USA, betyr det egentlig bare at vi kan glede oss til halvtidsshowet, i tillegg til alle reklamene som går i mellomtiden.

I tillegg til nye filmtrailere har vi også mange interessante merkevarereklamer å glede oss over, som for eksempel en ny TV-spot for Uber Eats med en rekke A-kjendiser i hovedrollen. I reklamen går Matthew McConaughey gjennom fotball og mat, og hvordan de har vært sammenvevd i generasjoner, på en litt mistenkelig måte.

Reklamen avslører til slutt at McConaugheys pitch bare er noe han innbiller seg mens han snakker med Barbie-regissør Greta Gerwig, men før det avsløres på Inception-nivå, får vi også cameos fra andre kjendiser, deriblant Charli XCX, Martha Stewart, Kevin Bacon og Sean Evans fra Hot Ones.

Dette er en annonse:

Super Bowl finner sted denne helgen, den 9. februar.