Matthew McConaughey har varemerkebeskyttet sin signatur "alright, alright, alright"

Skuespilleren Matthew McConaughey har tatt det første skrittet for å beskytte seg selv og sitt image fra å bli misbrukt og mishandlet av kunstig intelligens. I følge The Wall Street Journal har den texanske stjernen varemerkebeskyttet flere av sine mest kjente fraser og replikker, inkludert "alright, alright, alright" som ble populært da han leverte det i Dazed and Confused fra 1993.

Det sies at denne varemerkeregistreringen er et forsøk på å få McConaughey til å beholde eiendomsretten til sin egen stemme, sitt eget utseende og sin egen spillestil, et ganske dystert premiss som viser hvor stor innvirkning kunstig intelligens har på den store verden.

I likhet med de andre tingene som ble varemerkebeskyttet av McConaughey og hans advokater på Yorn Levine, er det noen korte videoer som blir beskyttet, tilsynelatende som et forebyggende tiltak for å forsvare seg mot påtrengende AI.

I en samtale med WSJ forklarte McConaughey hvorfor han har tatt disse tiltakene, og bemerket: "Teamet mitt og jeg vil vite at når min stemme eller likhet noen gang blir brukt, er det fordi jeg har godkjent og signert det. Vi ønsker å skape en klar grense rundt eierskap, med samtykke og attribusjon som norm i en AI-verden."

Krigen mot kunstig intelligens er spesielt ustabil i underholdningsverdenen, der teknologien brukes til å gjenskape likheten til stjerner og til og med lage dårlige og åpenbart falske versjoner av eksisterende prosjekter. Selv med de nyeste retningslinjene fra SAG-AFTRA er det klart at utøverne må ta ytterligere skritt for å beskytte seg mot å bli misbrukt uten deres samtykke.