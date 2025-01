Matthew McConaughey og Woody Harrelson repriser sine True Detective roller for True to Texas-reklamen

Det finnes få bedre introduksjonssesonger av en serie enn True Detective sesong 1. Vi skal ikke snakke om opp- og nedturene serien møtte i etterkant, for å se Matthew McConaughey og Woody Harrelsons detektiver jakte på en seriemorder med overnaturlige trekk var en TV-begivenhet man bare måtte være med på.

Nå har de pakket seg inn i en bil og dratt ut på veien igjen som sine gamle karakterer for å promotere filmskaping i Texas. Både McConaughey og Harrelson tar til orde for at flere film- og TV-produksjoner skal spilles inn i delstaten, sammen med Dennis Quaid, Billy Bob Thornton og Renée Zellweger.

Reklamen som McConaughey selv la ut på sosiale medier, er skrevet og regissert av Nic Pizzolatto, serieskaperen bak True Detective. Det er sannsynlig at dette er det siste vi får se av disse to TV-ikonene i disse rollene, men det er en fin påminnelse om hvor bra den første sesongen var.

